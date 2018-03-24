В Залегощенском районе сгорел жилой дом

Пожар в деревне Дмитриевка Залегощенского района произошёл накануне вечером, 23 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в дежурную часть в 22.49. На месте происшествия работали силы и Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.