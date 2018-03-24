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В Залегощенском районе сгорел жилой дом
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В Залегощенском районе сгорел жилой дом 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Дмитриевка Залегощенского района произошёл накануне вечером, 23 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в дежурную часть в 22.49. На месте происшествия работали силы и Залегощенского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Залегощенском районе сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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