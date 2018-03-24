В Токио рассказали о работе России и Японии в сфере цифровых технологий

РИА Новости: последние новости

Спасатели разбирают завалы в доме в Мурманске, пострадавшего от взрыва газа

В Сирии за сутки 15 населенных пунктов присоединились к перемирию

При пожаре на Луховицкой швейной фабрике пострадал человек, заявил источник