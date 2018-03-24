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В Токио рассказали о работе России и Японии в сфере цифровых технологий
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В Токио рассказали о работе России и Японии в сфере цифровых технологий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости / Динамика дня. Между РФ и Японией ускоряется сотрудничество в области цифровых технологий, за 2 года подписаны более 100 документов — японский министр экономики
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