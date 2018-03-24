Очевидец снял пожар на северо‐востоке Москвы

Утром 24 марта пожар охватил склад на Ярославском шоссе. Об этом телеканалу «360» сообщил очевидец, снявший клубы черного дыма.

Рядом с горящим зданием находятся автомастерская и АЗС.

На место уже прибыли пожарные.

По некоторым данным, полыхающее здание находится в пяти километрах от Москвы в сторону Сергиева Посада. Сообщается, что площадь возгорания достигла 30 квадратных метров.

Официальных комментариев от МЧС пока не поступало.