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Очевидец снял пожар на северо‐востоке Москвы
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Очевидец снял пожар на северо‐востоке Москвы 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Утром 24 марта пожар охватил склад на Ярославском шоссе. Об этом телеканалу «360» сообщил очевидец, снявший клубы черного дыма.
Рядом с горящим зданием находятся автомастерская и АЗС.
На место уже прибыли пожарные.
По некоторым данным, полыхающее здание находится в пяти километрах от Москвы в сторону Сергиева Посада. Сообщается, что площадь возгорания достигла 30 квадратных метров.
Официальных комментариев от МЧС пока не поступало.
Накануне в городе Туймазы загорелся детский сад. Возгорание началось рано утром, прибывшие на место спасатели потушили пламя за полчаса. Никто не пострадал.
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