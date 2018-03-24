В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими на Камчатке

Короткое замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в частном доме в Петропавловске-Камчатском , в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. «В ходе обследования специалисты обнаружили признаки короткого замыкания электропроводки, причём сразу в двух местах — электропроводки бойлера и электропроводки самого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит выяснить, какое из этих двух замыканий стало первичным и привело к возгоранию.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело.