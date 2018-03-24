У побережья США скоро появится мусорный остров 

Жители западного побережья США, а конкретно штата Калифорния, скоро могут на себе почувствовать последствия экологической катастрофы, разворачивающейся в нескольких сотнях километрах в океане. Между побережьем полуострова и Гавайями с пугающей скоростью разрастается мусорное пятно. Скопления мусора имеют антропогенный генезис: это пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, обрывки сетей и прочий сор, который не тонет и устойчив к коррозии в океанской воде, сообщает CBS News.
Пятно впервые было замечено в 1990 году, в последнее время его площадь начала увеличиваться все быстрее, а само скопление стало больше напоминать остров. Сейчас по площади оно составляет более 1,5 млн квадратных километров, что больше двух площадей штата Техас. В воде дрейфует около 18 миллионов фрагментов пластика, общим весом более 90 тысяч тонн.
Первые мусорные острова были обнаружены в начале 90-х годов прошлого века. Конкретно этот загрязнение относится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну — оно образовалось в результате совокупности течений, которые сбили весь мусор в одно скопление. Мусорное пятно не спеша дрейфует между Америкой и Японией, в северной части Тихого океана.