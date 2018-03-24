В горных районах Дагестана восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

"В настоящее время, все потребители находятся с электроэнергией. Причина отключения — сильный порывистый ветер — до 25 м/с", — сказала она.

Около 130 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остались без света из-за ураганного ветра. В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы республики. Отключенная мощность составила 22 МВт.

По данным регионального главка МЧС, 24 марта в предгорных и горных районах Дагестана местами небольшие осадки в виде дождя, туман. Ветер до 28 м/с. Температура днем местами до плюс 23 градусов.