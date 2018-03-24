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В горных районах Дагестана восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение
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В горных районах Дагестана восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное ураганным ветром, восстановлено во всех населенных пунктах Дагестана, сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь группы по связям с общественностью АО «Дагестанская сетевая компания» Александра Дудченко.
"В настоящее время, все потребители находятся с электроэнергией. Причина отключения — сильный порывистый ветер — до 25 м/с", — сказала она.
Около 130 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остались без света из-за ураганного ветра. В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы республики. Отключенная мощность составила 22 МВт.
По данным регионального главка МЧС, 24 марта в предгорных и горных районах Дагестана местами небольшие осадки в виде дождя, туман. Ветер до 28 м/с. Температура днем местами до плюс 23 градусов.
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