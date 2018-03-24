Ещё
Около 130 горных поселений Дагестана остались без света из-за ураганного ветра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 130 горных поселений Дагестана остались без света из-за ураганного ветра 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Около 130 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остались без света из-за ураганного ветра, сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь АО «Дагестанская сетевая компания» Александра Дудченко.
"По причине неблагоприятных погодных условий 24 марта в 9:10 (мск) после повторного автоматического включения аварийно отключилась ВЛ 110 кВ «Шамильское Анцух» с отпайкой на ПС «Гидатль». В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы Республики Дагестан.
Обесточены порядка 130 населенных пунктов. Отключенная мощность составила 22 МВт", — сказала Дудченко.
Она уточнила, что в 08:30 энергоснабжение уже нарушалось, в 09:02 его восстановили, однако из-за ураганного ветра произошло повторное отключение.
По данным регионального главка МЧС, 24 марта в предгорных и горных районах Дагестана местами небольшие осадки в виде дождя, туман. Ветер до 28 м/с. Температура днем местами до плюс 23 градусов.
ТАСС: последние новости
Лавина сошла на поляну Азау в Приэльбрусье Рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву отменены из-за непогоды Пять человек блокированы под завалом дома в Мурманске
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину428
России объявили дипломатическую войну1577
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля50
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ125
Экономическое чудо России: как перехватить пятерочку112
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
02:06
Песков высказался о письме Скрипаля Путину
Политика В мире
01:38
«Очень серьёзный шаг»: Трампу рекомендуют наказать РФ
США В мире
03:45
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение