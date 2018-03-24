Около 130 горных поселений Дагестана остались без света из-за ураганного ветра

МАХАЧКАЛА , 24 марта. / ТАСС /. Около 130 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остались без света из-за ураганного ветра, сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь АО «Дагестанская сетевая компания» Александра Дудченко.

"По причине неблагоприятных погодных условий 24 марта в 9:10 (мск) после повторного автоматического включения аварийно отключилась ВЛ 110 кВ «Шамильское Анцух» с отпайкой на ПС «Гидатль». В зону отключения попали Тляратинский, Цунтинский и частично Шамильский районы Республики Дагестан.

Обесточены порядка 130 населенных пунктов. Отключенная мощность составила 22 МВт", — сказала Дудченко.

Она уточнила, что в 08:30 энергоснабжение уже нарушалось, в 09:02 его восстановили, однако из-за ураганного ветра произошло повторное отключение.

По данным регионального главка МЧС, 24 марта в предгорных и горных районах Дагестана местами небольшие осадки в виде дождя, туман. Ветер до 28 м/с. Температура днем местами до плюс 23 градусов.