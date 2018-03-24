МЧС: Пожар в квартире на ул. Хабаровская произошел из-за вспышки паров спирта 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Пожар в квартире по адресу: ул. Хабаровская д. 18, корп. 2 произошел, по предварительным данным, в следствии вспышки паров спирта. Два человека обратились за медицинской помощью. Информация о взрыве бытового газа, проходящая в ряде СМИ, не достоверна», — говорится в сообщении.
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что причиной пожара по указанному адресу стал взрыв самогонного аппарата.
Ранее в МЧС сообщили, что в указанной квартире произошел пожар на площади 15 кв. м. С близлежащих этажей были спасены семь человек. В АО «Мосгаз» не подтвердили информацию о взрыве на ул. Хабаровская.