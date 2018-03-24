Ещё
МЧС: Пожар в квартире на ул. Хабаровская произошел из-за вспышки паров спирта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: Пожар в квартире на ул. Хабаровская произошел из-за вспышки паров спирта 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Пожар в квартире по адресу: ул. Хабаровская д. 18, корп. 2 произошел, по предварительным данным, в следствии вспышки паров спирта. Два человека обратились за медицинской помощью. Информация о взрыве бытового газа, проходящая в ряде СМИ, не достоверна», — говорится в сообщении.
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что причиной пожара по указанному адресу стал взрыв самогонного аппарата.
Ранее в МЧС сообщили, что в указанной квартире произошел пожар на площади 15 кв. м. С близлежащих этажей были спасены семь человек. В АО «Мосгаз» не подтвердили информацию о взрыве на ул. Хабаровская.
Агентство «Москва»: последние новости
Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 в Подмосковье увеличат до 110 км/ч с 6 апреля Расположение шлюзов для проезда по транспондеру на трассе М4 «Автодор» оптимизирует к летнему сезону В МЧС не подтвердили информацию о задымлении в ТРЦ «Рио»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза440
Васильева спасла умирающего Добронравова17
«ЦРУ готовило переворот в России»472
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть110
Украинцы устали от Украины128
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение