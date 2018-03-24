МЧС: Пожар в квартире на ул. Хабаровская произошел из-за вспышки паров спирта

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Пожар в квартире по адресу: ул. Хабаровская д. 18, корп. 2 произошел, по предварительным данным, в следствии вспышки паров спирта. Два человека обратились за медицинской помощью. Информация о взрыве бытового газа, проходящая в ряде СМИ, не достоверна», — говорится в сообщении.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва» , что причиной пожара по указанному адресу стал взрыв самогонного аппарата.