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Срочно: Взрыв прогремел на спортивном стадионе в афганской провинции Гильменд
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Срочно: Взрыв прогремел на спортивном стадионе в афганской провинции Гильменд 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 23 марта /Синьхуа/ — На спортивном стадионе в афганской
провинции Гильменд прогремел взрыв, в результате которого возможны
жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил представитель властей.
—0—
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