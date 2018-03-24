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В селе Шира в Хакасии ликвидировали угрозу подтопления жилых домов
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В селе Шира в Хакасии ликвидировали угрозу подтопления жилых домов 

ТАСС 15 минут назад
ТАСС, 24 марта. Угрозу подтопления талыми водами жилых домов в селе Шира в Хакасии, в котором проживает около 10 тыс. человек, ликвидировали. Об этом в субботу сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"Из-за обильного таяния снега в село пошли склоновые воды, инженерные мероприятия по отводу воды дали результат, подтопления домов удалось избежать. С подтопленных приусадебных участков спасатели откачивают воду мотопомпами. Также работают и автоцистерны", — говорится в сообщении.
Дорожные и коммунальные службы также провели очистку водопропускных труб и сделали отсыпку грунта. В ликвидации последствий подтопления задействовали более 100 человек и 25 единиц техники.
Как уточнили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, всего подтопило 17 придомовых территорий.
Также отвод воды сейчас проводится в деревне Новокурск Бейского района, где произошло подтопление талыми водами 18 участков, туда выехали бригада специалистов и тяжелая техника. Также в Бейском районе на автодороге Бея — Дехановка на мосту в результате засорения водопропускной трубы произошло подтопление одного участка, работы по устранению ведутся. Паводковая ситуация осложнилась и в Аскизском районе на станции Камышта.
В этом году синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов в республике уже в ближайшее время. Это может привести к активному таянию снега и подтоплению пониженных участков.
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