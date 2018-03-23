Паводок подтопил более десяти участков в одном из сел Хакасии 

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Таяние снега вызвало подъем в реке Туимка в Хакасии, в результате более 10 участков жителей села Шира оказались подтоплены, сообщило республиканское ГО и ЧС в пятницу.
"23 марта из-за таяния снега произошел подъем уровня воде на реке Туимка в результате чего произошло подтопление огородов в селе Шира. По предварительным данным, вода достигла более 10 участков", — сообщает ведомство.
Специалисты откачивают воду мотопомпами, на место выехала оперативная группа республиканского главка МЧС. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ширинского района, эвакуация населения не требуется.
В село Шира проживает около 10 тыс. человек, в 13 км от населенного пункта находится бальнеогрязевый курорт «Озеро Шира», популярное место летнего отдыха жителей республики и соседнего Красноярского края.