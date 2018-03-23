Паводок подтопил более десяти участков в одном из сел Хакасии

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Таяние снега вызвало подъем в реке Туимка в Хакасии , в результате более 10 участков жителей села Шира оказались подтоплены, сообщило республиканское ГО и ЧС в пятницу. "23 марта из-за таяния снега произошел подъем уровня воде на реке Туимка в результате чего произошло подтопление огородов в селе Шира. По предварительным данным, вода достигла более 10 участков", — сообщает ведомство. Специалисты откачивают воду мотопомпами, на место выехала оперативная группа республиканского главка МЧС . По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ширинского района, эвакуация населения не требуется. В село Шира проживает около 10 тыс. человек, в 13 км от населенного пункта находится бальнеогрязевый курорт «Озеро Шира», популярное место летнего отдыха жителей республики и соседнего Красноярского края