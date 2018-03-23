Эксперименты со скоростью: какие и зачем

Вот уже несколько лет российский КоАП позволяет безнаказанно превышать скорость на величину до 20 км/ч. Это привело к тому, что фактический лимит расценивается водителями как официально разрешенная скорость плюс ненаказуемая дельта. В результате по свободной городской улице машины едут на 80 км/ч, по трассе — на 110 км/ч, по магистрали — на 130 км/ч. Такая вольница с точки зрения безопасности, конечно, неправильна. В развитых странах нештрафуемая величина составляет максимум 10 км/ч. Такая же была некогда и в России , а вот за превышение на 11-20 км/ч уже полагалось наказание.

Разработанный МВД законопроект о возвращении штрафа за небольшое превышение скорости прошел общественное обсуждение с положительным вердиктом еще… в декабре 2014 года! Предполагалось, что уже в 2015-м его проведут через Госдуму и утвердят, внеся поправки в КоАП. Однако этого не произошло, и все осталось по-старому. Противники нововведения аргументировали свою точку зрения тем, что водители привыкли ездить с превышением на 20 км/ч, и корректировка дозволенного лимита породит волну штрафов и народное недовольство. Оппоненты справедливо указывали на повышение уровня безопасности: ниже скорость — меньше ДТП и легче их последствия.

Одновременно велись разговоры о снижении максимально разрешенной скорости в Москве с 60 км/ч до 50 км/ч по примеру европейских мегаполисов, а в пределах Бульварного кольца, где много пешеходов и узкие улицы — до 40 км/ч. Вкупе с возвращением штрафа за превышение уже на 11 км/ч это привело бы к тому, что фактическая скорость потока на столичных улицах упала бы с нынешних 80 км/ч до 50-60 км/ч. В первую очередь, это увеличило бы количество выживших при столкновениях с автомобилями пешеходов. Скорости в 60 км/ч и более для них в большинстве случаев смертельны, тогда на более медленное движение оставляет им шансы.

Сорокакилометровый лимит забраковали сами москвичи по результатам проведенного опроса, и власти послушно не стали возвращаться к этой теме. А вот вопрос снижения общегородского ограничения до 50 км/ч продолжает обсуждаться. Правда, происходит это в вялотекущем режиме, без особого энтузиазма. Аргументы у сторонников и противников этой реформы те же, что и в случае с идеей возвращения штрафа за небольшое превышение скорости. Видимо, для принятия закона потребуется какая-то «встряска», стимул.

А вот Подмосковье летом прошлого года пошло на снижение максимально допустимой скорости в пределах населенных пунктов с 60 км/ч до 50 км/ч. Коснулось оно не всех поселений, а только расположенных непосредственно на трассах. Это 168 объектов на десяти дорогах: Пятницком, Егорьевском , Можайском, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Рогачевском и Волоколамском шоссе, а также шоссе Москва — Жуковский Щелково — Фряново. По статистике, в этих местах погибает 40% всех людей в авариях Московской области. В поселках установили соответствующие дорожные знаки, дабы предупредить водителей о новом ограничении. Начали устанавливать и камеры фиксации нарушений, однако в полном объеме их монтаж закончится только в этом году. Пока нет свежей статистики, показывающей, как нововведение отразилось на аварийности и смертности.

Однако в России максимально разрешенную скорость не только снижают. На ряде трасс после реконструкции лимит повышается до 130 км/ч. Он действует, в частности, на некоторых отрезках платных магистралей М4 «Дон» и М11 Москва — Санкт-Петербург . Курирующий их «Автодор» утверждает, что увеличение ограничения не привело к росту аварийности. Напротив, на современных дорогах уровень безопасности по определению выше, а потому можно разрешить водителям ехать быстрее. В будущем количество таких участков будет только увеличиваться. Скорее всего, до 130 км/ч можно будет разгоняться на всем протяжении платного шоссе между двумя российскими столицами. Но его полностью сдадут в эксплуатацию только в 2019 году.

Росавтодор, в ведении которого находятся бесплатные федеральные трассы, до 130-километрового лимита еще не «дорос», но ограничение с 90 км/ч до 110 км/ч на некоторых участках также поднял. В частности, это магистрали М5 «Урал» и Р217 «Кавказ». Эксперты такой подход приветствуют. Водители на хорошей дороге могут выбирать комфортный для себя ритм в более широких пределах, меньше устают и быстрее доезжают до пункта назначения.

А буквально на днях глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил о необходимости рассмотреть вопрос повышения максимальной разрешенной скорости вообще на всех дорогах вне населенных пунктов до 100-110 км/ч. Он полагает, что менять законодательство не нужно, достаточно будет поставить новые знаки на трассах. Как вариант — ввести скоростной режим в 110 км/ч только на крайней левой полосе и сохранение 90 км/ч на остальных полосах.

«Ограничение в 90 километров у нас еще с 70-х годов, когда дороги были совсем другие. Зачем мы тогда в них деньги вкладываем, приводим их в нормативное состояние? Надо делать какой-то прорыв в этой области. Сейчас людям приходится постоянно притормаживать, следить за скоростью, а так человек спокойно поедет 110-120 км/ч. На магистралях то вообще, думаю, можно вводит лимиты 130-150 км/ч», — заявил Москвичев.

Росавтодор и «Автодор» идею в целом поддержали, оговорившись, что перед пересмотром ограничения необходимо привести в соответствие уровень безопасности на дорогах. Реакция МВД пока неизвестна, но, скорее всего, она окажется негативной. Действительно, при сохранении нештрафуемой дельты в 20 км/ч разрешать водителям разгоняться до 120-130 км/ч на однополосных шоссе, коих в России подавляющее большинство, не стоит.