18-летний парень погиб во время пожара 

Утром 23 марта загорелся пятиэтажный дом на Московской улице в Малоярославце. Горела квартира на втором этаже. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, пожар был потушен через 14 минут после того, как на пульт дежурного службы спасения поступило сообщение о возгорании. Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, часть жильцов этого дома пришлось эвакуировать. 18-летнего юношу, который жил в сгоревшей квартире, спасти не удалось — он задохнулся в дыму. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции электрооборудования.