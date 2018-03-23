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18-летний парень погиб во время пожара
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18-летний парень погиб во время пожара 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Утром 23 марта загорелся пятиэтажный дом на Московской улице в Малоярославце. Горела квартира на втором этаже. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, пожар был потушен через 14 минут после того, как на пульт дежурного службы спасения поступило сообщение о возгорании. Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, часть жильцов этого дома пришлось эвакуировать. 18-летнего юношу, который жил в сгоревшей квартире, спасти не удалось — он задохнулся в дыму. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции электрооборудования.
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