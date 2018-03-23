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В Хакасии и Алтайском крае подтоплены четыре населенных пункта
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В Хакасии и Алтайском крае подтоплены четыре населенных пункта 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. Подтопление домов произошло в четырех населенных пунктах Алтайского края и Республики Хакасия, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.
"В Алтайском крае и Хакасии из-за выпадения осадков и таяния снега произошло подтопление трех и одного населенных пунктов соответственно. Всего в зоне подтопления находятся 83 дома с населением 166 человек, из них 21 ребенок", — сказали в ведомстве.
В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю подтвердили информацию о подтоплении. По данным ведомства, к ликвидации ЧС в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах привлечены 148 человек и 63 единицы техники.
В хакасском республиканском главке МЧС агентству ТАСС сообщили, что в населенном пункте Шира последствия подтопления ликвидируют 36 человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что весеннее половодье началось в Амурской и Ростовской областях, Красноярском крае. Там подтопило 13 приусадебных участков и три моста. Жилые дома и объекты экономики не пострадали.
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