В Хакасии и Алтайском крае подтоплены четыре населенных пункта

"В Алтайском крае и Хакасии из-за выпадения осадков и таяния снега произошло подтопление трех и одного населенных пунктов соответственно. Всего в зоне подтопления находятся 83 дома с населением 166 человек, из них 21 ребенок", — сказали в ведомстве.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю подтвердили информацию о подтоплении. По данным ведомства, к ликвидации ЧС в Краснощековском, Третьяковском и Чарышском районах привлечены 148 человек и 63 единицы техники.

В хакасском республиканском главке МЧС агентству ТАСС сообщили, что в населенном пункте Шира последствия подтопления ликвидируют 36 человек и девять единиц техники.