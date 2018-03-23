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В МЧС опровергли информацию о выбросе на заводе в Краснодарском крае
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В МЧС опровергли информацию о выбросе на заводе в Краснодарском крае 

RT на русском 1 час назад
Фото: Новая Кубань
В МЧС по Краснодарскому краю опровергли, появившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о выбросе на производстве в Белореченском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Специалисты ГУ МЧС России уверяют жителей и гостей Краснодарского края, что на территории Белореченского района на производствах оперативных событий не происходило. Просьба соблюдать спокойствие и не поддаваться панике», — РИА Новости.
Отмечается, что на территории ряда городов и населённых пунктов Краснодарского края выпали осадки жёлто-коричневого цвета.
Ранее метеорологи рассказали о причинах жёлтого снега в Сочи.
Также сообщалось, что в Одесской области в городе Измаиле выпал снег жёлтого и розового цвета.
RT на русском: последние новости
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