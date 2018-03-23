В МЧС опровергли информацию о выбросе на заводе в Краснодарском крае

МЧС по Краснодарскому краю опровергли, появившуюся в мессенджерах и социальных сетях информацию о выбросе на производстве в Белореченском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Специалисты ГУ МЧС России уверяют жителей и гостей Краснодарского края, что на территории Белореченского района на производствах оперативных событий не происходило. Просьба соблюдать спокойствие и не поддаваться панике», — РИА Новости Отмечается, что на территории ряда городов и населённых пунктов Краснодарского края выпали осадки жёлто-коричневого цвета. Ранее метеорологи рассказали о причинах жёлтого снега в Сочи Также сообщалось, что в Одесской области в городе Измаиле выпал снег жёлтого и розового цвета.