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«Просто пыль». Синоптик объяснил причины коричневого дождя в крае
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«Просто пыль». Синоптик объяснил причины коричневого дождя в крае 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
«Это просто пыль», пояснил «АиФ-Юг» начальник краевого территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.
Сегодня, 23 смарта, жители Краснодарского края наблюдали странное погодное явление. В Краснодаре, Сочи, Крымске, Лабинске, Туапсе и в других частях региона шел коричневый дождь, да и само небо было будто желтого цвета.
— На самом деле, ничего удивительного нет, подобные явления не редки для нашего края. Дело в том, что над Северной Африкой формируются пыльные бури. В слоях атмосферы — от 2 до 7 км — образуется струйное течение, такая своеобразная воздушная река со скоростью больше 100 км/ч. Мелкодисперсная пыль во время этой бури легко поднимается выше 2 км и уносится потоком ветра к нашим берегам. Поскольку поток проходит над морем, то влага в воздухе конденсируется именно на частицах пыли. Когда он находится над территорией Кубани, частицы воды в воздухе уже крупные и выпадают на поверхность земли в виде дождя с большим содержанием пыли. Когда вода стекла или высохла, остался только грязный слой. Если бы не было дождя, пыль проносилась бы над нами на высоте более 2 км. Так над черноморским побережьем наблюдалось коричневое марево, дымка. Воздух был насыщен пылью, — объяснил эксперт.
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