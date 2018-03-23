«Просто пыль». Синоптик объяснил причины коричневого дождя в крае

«Это просто пыль», пояснил «АиФ-Юг» начальник краевого территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Сочи, Крымске, Лабинске, Сегодня, 23 смарта, жители Краснодарского края наблюдали странное погодное явление. В Краснодаре Туапсе и в других частях региона шел коричневый дождь, да и само небо было будто желтого цвета.

— На самом деле, ничего удивительного нет, подобные явления не редки для нашего края. Дело в том, что над Северной Африкой формируются пыльные бури. В слоях атмосферы — от 2 до 7 км — образуется струйное течение, такая своеобразная воздушная река со скоростью больше 100 км/ч. Мелкодисперсная пыль во время этой бури легко поднимается выше 2 км и уносится потоком ветра к нашим берегам. Поскольку поток проходит над морем, то влага в воздухе конденсируется именно на частицах пыли. Когда он находится над территорией Кубани, частицы воды в воздухе уже крупные и выпадают на поверхность земли в виде дождя с большим содержанием пыли. Когда вода стекла или высохла, остался только грязный слой. Если бы не было дождя, пыль проносилась бы над нами на высоте более 2 км. Так над черноморским побережьем наблюдалось коричневое марево, дымка. Воздух был насыщен пылью, — объяснил эксперт.