Рейсы «Москва-Орск» теперь будет выполнять авиакомпания «Нордавиа»

Теперь орчане будут летать в столицу и обратно самолетами Boeing-737 авиакомпании «Нордавиа».

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