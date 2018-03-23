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Рейсы «Москва-Орск» теперь будет выполнять авиакомпания «Нордавиа»
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Рейсы «Москва-Орск» теперь будет выполнять авиакомпания «Нордавиа» 

АиФ-Оренбург 59 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 4 апреля меняется авиаперевозчик на рейсах Москва-Орск и Орск-Москва, сообщает Интерфакс.
Теперь орчане будут летать в столицу и обратно самолетами Boeing-737 авиакомпании «Нордавиа».
Напомним, самолет АН-148 «Саратовских авиалиний»11 февраля пропал с радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета обнаружили в Раменском районе Московской области, они разлетелись на несколько километров. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров, в том числе 3 детей, и 6 членов экипажа. На месте происшествия обнаружены два «черных ящика» и более 1, 4 тысяч фрагментов тел погибших. Правительство Оренбуржья поставило вопрос о смене авиаперевозчика.
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