Конкурс на проектирование двух веломаршрутов объявлен в Петербурге

Петербурге появятся два новых веломаршрута, сообщает КРТИ. Конкурс на их проектирование был объявлен в четверг, 22 марта.

Одна из велодорожек будет располагаться на Васильевском острове. Маршрут длиной 3,3 километра пройдет по Большому проспекту от 1-й линии до Наличной улицы. Другая велодорожка запланирована в Адмиралтейском районе. Маршрут длиной 1,9 километра проляжет от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.

Победитель конкурса будет объявлен 16 апреля. Максимальная стоимость контракта составляет 8 миллионов рублей.