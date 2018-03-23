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Конкурс на проектирование двух веломаршрутов объявлен в Петербурге
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Конкурс на проектирование двух веломаршрутов объявлен в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге появятся два новых веломаршрута, сообщает КРТИ. Конкурс на их проектирование был объявлен в четверг, 22 марта.
Одна из велодорожек будет располагаться на Васильевском острове. Маршрут длиной 3,3 километра пройдет по Большому проспекту от 1-й линии до Наличной улицы. Другая велодорожка запланирована в Адмиралтейском районе. Маршрут длиной 1,9 километра проляжет от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.
Победитель конкурса будет объявлен 16 апреля. Максимальная стоимость контракта составляет 8 миллионов рублей.
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