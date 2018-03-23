В Амурской области ликвидируют последствия подтоплений 

В населённом пункте Бурея Амурской области спасатели ликвидируют последствия подтопления: после таяния снега в селе затопило дорогу и садовые участки, передаёт ОТР.
В спецоперации принимают участие тридцать сотрудников МЧС: специалисты укрепляют русло местного ручья, убирают ледовый наст, укладывают отсыпку и отводят излишки воды на улица села. Ситуация находится на контроле местной прокуратуры и МЧС Амурской области.
Как рассказал глава Бурейского района Андрей Литвинов, у спасателей есть полные запасы инертных материалов для ликвидации последствий бедствия. Кроме того, на месте подтопления задействованы бульдозеры и экскаваторы. «При этом стихия не затронула жилые дома, нормальной жизни граждан ничего не угрожает», — добавил чиновник.