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В Татарстане установят более 5 тысяч дорожных знаков
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В Татарстане установят более 5 тысяч дорожных знаков 

Казанский репортер 43 минуты назад
Фото: Казанский репортер
До конца 2018 года на дорогах в Татарстане установят 12 километров металлических барьеров, а также более 5 тысяч дорожных знаков. Кроме того, обещают ликвидировать традиционные места концентрации ДТП — таких 10, а также привести в порядок потенциально аварийные участки на дорогах — и их также 10. В районах республики установят искусственные неровности. В населенных пунктах — на 40 участках дорог, сделают искусственное освещение. В Казани реконструируют около 47 километров аварийных участков, где также отмечена высокая концентрация ДТП.
Казанский репортер: последние новости
Подразделения Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан переведены в режим повышенной готовности. В результате ДТП в Татарстане погибли два человека Выборы-2018. Онлайн
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