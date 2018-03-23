В Татарстане установят более 5 тысяч дорожных знаков 

До конца 2018 года на дорогах в Татарстане установят 12 километров металлических барьеров, а также более 5 тысяч дорожных знаков. Кроме того, обещают ликвидировать традиционные места концентрации ДТП — таких 10, а также привести в порядок потенциально аварийные участки на дорогах — и их также 10. В районах республики установят искусственные неровности. В населенных пунктах — на 40 участках дорог, сделают искусственное освещение. В Казани реконструируют около 47 километров аварийных участков, где также отмечена высокая концентрация ДТП.