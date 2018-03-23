Дельфины на берегу: почему морские обитатели рвутся на сушу

На берег Австралии выбросились более 150 черных дельфинов. Большая часть морских обитателей погибла — всего 15 животным удалось остаться в живых. Их вернули на мелководье и впоследствии помогут выйти в открытый океан.

Возможно, дельфины спасались от акул — у берегов заметили большое скопление хищников. Но это лишь одна из теорий. Массовые случаи выбрасывания морских млекопитающих на берег происходят регулярно, и ученые пока не могут назвать точную причину такого поведения.

Порой на сушу попадают больные или травмированные животные. Так, в Мальорке трехметровая акула выскочила прямо на пляж, вызвав панику среди отдыхающих. Прибывшие спасатели обнаружили, что морская хищница была ранена в голову гарпуном и, возможно, потеряла возможность ориентироваться в пространстве.

В других случаях причиной становятся стихийные бедствия. Морские змеи оказались на поверхности после землетрясения на Филиппинах . Обычно они обитают на глубине около полутора километров, но мощные подземные толчки выбросили нескольких особей на берег. Длина змеев, по свидетельствам очевидцев, составляла от семи до двенадцати метров.

Но в некоторых случаях невозможно найти рациональное объяснение.

В феврале прошлого года на берег в Новой Зеландии выбросилось около четырехсот дельфинов. Животных обнаружили лишь под утро, большинство к тому времени уже не подавало признаков жизни. Оставшихся дельфинов кинулись спасать волонтеры — обливали их водой, покрывали мокрой тканью. Но те, кого удавалось дотащить до воды, упорно возвращались обратно на берег. Операция продолжалась несколько дней, пока не подошел прилив.

Этот случай стал одним из самых массовых в истории. Ученые предположили, что дельфинов могли дезориентировать звуки подводного оборудования, нарушившие биологический «компас». Вторая версия — стадный инстинкт; один член стаи угодил на мелководье, остальные попытались ему помочь и также оказались в ловушке.

Выбрасываются на берег и мелкие рыбы, как это произошло в Приморье в августе 2016 года. На мыс Шульца за короткий срок выбралась масса анчоусов. Естественно, рыбы не выживали, и на запах стали слетаться чайки. Очевидцы отметили, что не видели подобного уже много лет.

На побережье Уэльса в течение трех дней выбирались кудрявые осьминоги. Они покидали море и ползали по пляжному песку, приведя в сильное замешательство местных специалистов — такое поведение для этих морских обитателей совершенно нехарактерно.

Иногда на берегу оказываются и вовсе мифические чудища. Так, индонезийские рыбаки обнаружили неподалеку от местного пляжа 35-тонную тушу, которую тут же окрестили кальмаром-кракеном. Это существо, согласно легендам, топило морские корабли, оплетая их гигантскими щупальцами.

Впрочем, специалисты развеяли их догадки. Исследовав тело, они идентифицировали морского обитателя как усатого кита. Обычно трупы животных опускаются на дно, но в редких случаях (например, если смерть наступила в результате травмы или инфекции) они не тонут, и приливные волны прибивают их к суше.

Отметим, что случаи необъяснимого и даже самоубийственного поведения встречаются и у сухопутных животных. Известны случаи, когда с обрывов массово бросались собаки, коровы и овцы. Ученые пока не могут разрешить эту загадку — по их мнению, причиной может быть некий инстинкт или внешнее воздействие, незаметное для человека.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM