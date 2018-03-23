Пять человек сгорели заживо в камчатском частном доме

В частном доме в городе Петропавловске‐Камчатском произошел пожар, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК по Камчатскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после пожара в частном доме по улице Новотранспортной.

Правоохранители нашли в сгоревшем здании тела пять человек, двое из которых — дети.

По данным «Интерфакса», пожар вспыхнул в этом доме в пятницу, 23 марта. Спасателям потребовалось два часа для локализации огня. На месте работали более 50 человек и около 10 единиц техники.

На месте работают следователи и криминалисты, устанавливая личности погибших и причину возгорания.