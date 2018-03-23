Ещё
Пять человек сгорели заживо в камчатском частном доме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять человек сгорели заживо в камчатском частном доме 

360tv.ru 34 минуты назад
В частном доме в городе Петропавловске‐Камчатском произошел пожар, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК по Камчатскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» после пожара в частном доме по улице Новотранспортной.
Правоохранители нашли в сгоревшем здании тела пять человек, двое из которых — дети.
По данным «Интерфакса», пожар вспыхнул в этом доме в пятницу, 23 марта. Спасателям потребовалось два часа для локализации огня. На месте работали более 50 человек и около 10 единиц техники.
На месте работают следователи и криминалисты, устанавливая личности погибших и причину возгорания.
В ночь на 23 марта пожар охватил жилой комплекс во вьетнамском Хошимине. В результате погибли минимум 13 человек. Еще 27 пострадали — им потребовалась медицинская помощь.
360tv.ru: последние новости
Газовое оборудование в жилом доме Мурманска, где произошел взрыв, проверяли осенью Появились первые кадры рухнувшего дома в центре Москвы Появилось видео разбора завалов на месте рухнувшего дома в Мурманске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова73
Путин выступит со срочным обращением98
Умер известный шансонье22
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
США начали стальную войну44
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение