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Всех пострадавших при аварийной посадке МИ-8 в Томской области выписали из больницы
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Всех пострадавших при аварийной посадке МИ-8 в Томской области выписали из больницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: tvtomsk.ru
В пятницу, 23 марта, из ожогового центра отделения ОКБ выписана женщина, оказавшаяся в числе пострадавших во время жесткой посадки Ми-8, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона. Известно, что ранее она была доставлена санавиацией в многопрофильный медцентр из Стрежевской городской больницы для получения специализированной помощи.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в середине февраля в 42 км от села Александровского Томской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. В момент авиакатастрофы на его борту находились шесть человек, двое из которых члены экипажа. Пилоты погибли, а пострадавшие были доставлены в больницу. По факту случившегося крушения было возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают две версии авиакатастрофы: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование уголовного дела продолжается.
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