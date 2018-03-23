Всех пострадавших при аварийной посадке МИ-8 в Томской области выписали из больницы 

В пятницу, 23 марта, из ожогового центра отделения ОКБ выписана женщина, оказавшаяся в числе пострадавших во время жесткой посадки Ми-8, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона. Известно, что ранее она была доставлена санавиацией в многопрофильный медцентр из Стрежевской городской больницы для получения специализированной помощи.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в середине февраля в 42 км от села Александровского Томской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. В момент авиакатастрофы на его борту находились шесть человек, двое из которых члены экипажа. Пилоты погибли, а пострадавшие были доставлены в больницу. По факту случившегося крушения было возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают две версии авиакатастрофы: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Расследование уголовного дела продолжается.