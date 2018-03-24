Ещё
На Камчатке пять человек погибли из-за плохой электропроводки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке пять человек погибли из-за плохой электропроводки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
При пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском погибли пять человек, возгорание произошло из-за короткого замыкания, передает издание Kam 24 со ссылкой на экстренные службы города.
Сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Эксперты обнаружили признаки замыкания сразу в двух местах — проводке самого дома и бойлера.
"Назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит выяснить, какое из этих двух замыканий стало первичным и привело к возгоранию" — цитирует издание начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петропавловску-Камчатскому Юрия Апаликова.
По данным Кам 24, среди погибших есть двое детей в возрасте 2 и 9 лет.
Газета.Ru: последние новости
Под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов В Ленинградской области из-за столкновения автобуса и грузовика пострадали пять человек В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,0
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов168
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам20
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось10
Собчак едет в Крым «без разрешения» Украины14
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ727
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение