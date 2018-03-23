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На Камчатке при пожаре в частном доме погибли пять человек
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На Камчатке при пожаре в частном доме погибли пять человек 

РИА Новости 50 минут назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар — РИА Новости. Пять человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
"По факту обнаружения тел пяти человек… в результате пожара в частном доме по улице Новотранспортной в городе Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, среди погибших — двое детей.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются личности погибших и причина возгорания.
По данным краевого главка МЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Новотранспортная поступило дежурному пожарно-спасательной службы в пятницу в 16.31 по местному времени (07.31 мск).
"В настоящее время пожар локализован. На месте происшествия работают огнеборцы Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона, дежурная смена поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» — более 40 человек человек на семи единицах техники", — сообщили в спасательном ведомстве, добавив, что причины пожара устанавливаются.
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