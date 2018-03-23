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Трагедия в Аджарии: как спасатели нашли тело погибшего в реке мальчика
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Трагедия в Аджарии: как спасатели нашли тело погибшего в реке мальчика 

Sputnik Грузия 24 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Тело 13-летнего мальчика, поиски которого велись четвертый день, нашли спасатели в реке в Шуахевском районе Аджарии. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как тело погибшего достали из воды и доставили к родственникам
На месте ЧП работали около 70 спасателей, которым помогали местные жители. Поисковые работы осложняли повышенный уровень воды в реке и плохая видимость.
На данный момент известно, что 13-летний Мурман Путкарадзе, играя в высокогорном селе Шубани, вошел в реку, чтобы достать мяч из воды, но не смог и его унесло течением реки. Тело погибшего мальчика нашли в 40 метрах от населенного пункта.
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