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Африканская пыль принесла на Кубань разноцветные осадки
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Африканская пыль принесла на Кубань разноцветные осадки 

BFM.RU 55 минут назад
Фото: Живая Кубань
Осадки желтого, красного и коричневого оттенков на территории Краснодарского края продлятся до субботы; принесший их атмосферный фронт продолжит движение на северо-восток. Об этом передает агентство «Интерфакс-Юг», ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС России по краю.
«Цветные осадки выпали не только в Сочи, но и в других населенных пунктах Краснодарского края. Цвет осадков желто-коричневый», — говорится в сообщении.
«Согласно данным метеорологов, это африканская пыль, которая образовалась в результате песчаной бури в районе Сахары», — отметили в ведомстве.
Метеорологи прогнозируют, что ситуация нормализуется к выходным, добавили в МЧС.
Пояс плотных пылевых облаков, по данным МЧС, движется от северо-восточной Ливии, через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. В дальнейшем этот пояс продолжит движение на северо-восток.
Природное явление считается обыденным для данного времени года, отмечает пресс-служба. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет осадкам.
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