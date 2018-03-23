Африканская пыль принесла на Кубань разноцветные осадки

«Цветные осадки выпали не только в Сочи , но и в других населенных пунктах Краснодарского края. Цвет осадков желто-коричневый», — говорится в сообщении.

«Согласно данным метеорологов, это африканская пыль, которая образовалась в результате песчаной бури в районе Сахары», — отметили в ведомстве.

Метеорологи прогнозируют, что ситуация нормализуется к выходным, добавили в МЧС.

Пояс плотных пылевых облаков, по данным МЧС, движется от северо-восточной Ливии , через остров Крит и Эгейское море до Черноморского побережья. В дальнейшем этот пояс продолжит движение на северо-восток.

Природное явление считается обыденным для данного времени года, отмечает пресс-служба. Однако в этот раз осадки принесли больше песчаной пыли из Сахары, что и дало яркий цвет осадкам.