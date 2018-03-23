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В Сирии за сутки 15 населенных пунктов присоединились к перемирию
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В Сирии за сутки 15 населенных пунктов присоединились к перемирию
РИА Новости
48 минут назад
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ЗА СУТКИ В
СИРИИ
ПОДПИСАНО 15 СОГЛАШЕНИЙ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕЖИМУ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЕВ С НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ В ПРОВИНЦИЯХ ДЕРАА И ЭЛЬ-КУНЕЙТРА —
МО РФ
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