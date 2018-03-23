Бывший премьер-министр Малайзии полагает, что исчезнувший самолет могли захватить террористы 

РЖД-Партнер: последние новости

"Автодор" увеличивает скоростной режим на участке трассы М-1 "Беларусь" в Московской области

Инженер из Австралии заявил, что нашел пропавший боинг

"Снимки" пропавшего борта MH370 были сделаны за 4 года до его исчезновения