Бывший премьер-министр Малайзии полагает, что исчезнувший самолет могли захватить террористы 

По словам политика, захват лайнера мог произойти сразу после взлета. В связи с этим компания Boeing могла взять управление самолетом на себя. «В 2006 году Boeing получил лицензию на возможность управления самолетом дистанционно в случае захвата. Возможно это могло произойти. Очень странно, что самолет не оставил следов», — отметил он. По его словам, технологии позволяют управлять самолетом дистанционно. «Даже военные самолеты летают без пилотов. Мы знаем о некоторых технологиях из прессы, но многое и не публикуется», — заключил он.
Напомним, малайзийский Boeing, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров ночью 8 марта 2014 года, находясь в небе над Индийским океаном. Поисками самолета занималась совместная группа из Австралии, Малайзии и Китая, но к настоящему времени самолет так и не удалось обнаружить.