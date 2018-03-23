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В Ливенском районе ночью сгорел жилой дом
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В Ливенском районе ночью сгорел жилой дом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в посёлке Михайловском Ливенского района Орловской области произошёл сегодня ночью, 23 марта, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть в 03.39. С огнём боролись силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты, ведётся дознание.
Сообщение В Ливенском районе ночью сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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