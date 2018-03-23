В Ливенском районе ночью сгорел жилой дом

Пожар в посёлке Михайловском Ливенского района Орловской области произошёл сегодня ночью, 23 марта, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть в 03.39. С огнём боролись силы и средства Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины пожара и материальный ущерб выясняют специалисты, ведётся дознание.