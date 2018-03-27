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На Сахалине снова отменяют поезда из-за опасности схода лавин
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На Сахалине снова отменяют поезда из-за опасности схода лавин 

Прайм 37 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар /ПРАЙМ/. На юге Сахалина на три дня отменяют движение пригородных поездов из-за высокой опасности схода снежных лавин, сообщает во вторник пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».
"Из-за опасности схода лавин в сутках 27, 28 и 29 марта отменено движение трех поездов сообщения Холмск — Чехов — Холмск (западное побережье Сахалина)", — говорится в сообщении.
Накануне в МЧС предупредили о лавинной опасности на участках Углегорского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска.
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