На Сахалине объявлена лавинная опасность

25 марта в пяти районах Сахалинской области прогнозируют лавинную опасность. Об этом сообщают представители пресс-службы МЧС региона.

Как уточняется, риск схода снежных масс прогнозируется на лавиноопасных участках Долинского, Макаровского, Невельского, Углегорского и Хомского районов. На остальной территории острова Сахалин возможен сход одиночных лавин, передает ТАСС

Каждый год на Сахалине регистрируют сход нескольких тысяч лавин, в населенных пунктах — до нескольких сотен. В сезон 2016-2017 годов специалистами был зарегистрирован сход 58 лавин в населенных пунктах, на железные и автомобильные дороги.