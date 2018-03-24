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На Сахалине объявлена лавинная опасность
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На Сахалине объявлена лавинная опасность 

Вести.Ru 51 минуту назад
25 марта в пяти районах Сахалинской области прогнозируют лавинную опасность. Об этом сообщают представители пресс-службы МЧС региона.
Как уточняется, риск схода снежных масс прогнозируется на лавиноопасных участках Долинского, Макаровского, Невельского, Углегорского и Хомского районов. На остальной территории острова Сахалин возможен сход одиночных лавин, передает ТАСС.
Каждый год на Сахалине регистрируют сход нескольких тысяч лавин, в населенных пунктах — до нескольких сотен. В сезон 2016-2017 годов специалистами был зарегистрирован сход 58 лавин в населенных пунктах, на железные и автомобильные дороги.
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