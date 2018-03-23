Госавтоинспекция Орловской области обнародовала места расположения приборов фотофиксации «Крис» на 23 марта.
По информации пресс-службы региональной ГИБДД, приборы расположены на следующих участках дорого региона:
— 312, 345, 346, 350, 372, 374, 398, 410, 430 км автодороги М-2 «Крым»;
— 44, 64 км автодороги Орел-Тамбов;
— 8, 23, 31 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 12 км автодороги Орел-Знаменское;
— улицы Раздольная, Паровозная, Половецкая, Наугорское шоссе и Новосильском шоссе Орла.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим на дорогах.
Сообщение Камеры на дорогах: орловская ГИБДД опубликовала расстановку появились сначала на РИА 57.