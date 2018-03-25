Ещё
В селе Башкирии двое пострадали в пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В селе Башкирии двое пострадали в пожаре 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В селе Раевский в Альшеевском районе Башкирии произошел крупный пожар, в котором пострадали двое человек.
Возгорание началось в воскресенье около 8:30. Жители одного из домов на улице Дружбы заметили, что из дома их соседей идет дым. Тут же позвонили спасателям, на тушение отправили четверых пожарных от МЧС.
— Есть двое пострадавших, — сообщили в пресс-службе республиканского Министерства ЧС.
Пожарные, потушив огонь, начали разбирать завалы и поливать конструкцию водой, чтобы возгорание не началось снова. О ликвидации огня сообщили только в 14:50. Портал Ufa1 выясняет информацию о пострадавших в пожаре.
Две недели назад, 11 марта, в этом же селе загорелась двухкомнатная квартира. После тушения спасатели нашли тела двух погибших мужчин, еще один, пенсионер, умер по дороге в больницу.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе перед паводком укрепят набережную Белой Смертельная авария на трассе в Башкирии: погибла женщина и двое маленьких детей В уфимском фитнес-центре заметили Андрея Губина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово97
МВД и СБ Украины перешли на сторону России490
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете223
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО249
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой43
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение