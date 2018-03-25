В селе Башкирии двое пострадали в пожаре

В селе Раевский в Альшеевском районе Башкирии произошел крупный пожар, в котором пострадали двое человек.

Возгорание началось в воскресенье около 8:30. Жители одного из домов на улице Дружбы заметили, что из дома их соседей идет дым. Тут же позвонили спасателям, на тушение отправили четверых пожарных от МЧС

— Есть двое пострадавших, — сообщили в пресс-службе республиканского Министерства ЧС.

Пожарные, потушив огонь, начали разбирать завалы и поливать конструкцию водой, чтобы возгорание не началось снова. О ликвидации огня сообщили только в 14:50. Портал Ufa1 выясняет информацию о пострадавших в пожаре.

Две недели назад, 11 марта, в этом же селе загорелась двухкомнатная квартира. После тушения спасатели нашли тела двух погибших мужчин, еще один, пенсионер, умер по дороге в больницу.