В Новокузнецке пенсионер отравился газом при пожаре

Новокузнецке 66-летний пенсионер погиб при пожаре в частном доме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области , сообщение о пожаре поступило накануне в 19:13 часов. Загорелся частный дом в Логовом переулке. На место выехали 8 человек и 2 единицы спецтехники. Возгорание было локализовано в 19:23 часа, полностью потушено в 19:25 часов.

После тушения пожара в доме было обнаружено тело 66-летнего хозяина. Предварительно, мужчина отравился угарным газом. Причиной возгорания специалисты называют нарушение техники безопасности при эксплуатации печей.