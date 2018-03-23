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В Новокузнецке пенсионер отравился газом при пожаре
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В Новокузнецке пенсионер отравился газом при пожаре 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Новокузнецке 66-летний пенсионер погиб при пожаре в частном доме.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило накануне в 19:13 часов. Загорелся частный дом в Логовом переулке. На место выехали 8 человек и 2 единицы спецтехники. Возгорание было локализовано в 19:23 часа, полностью потушено в 19:25 часов.
После тушения пожара в доме было обнаружено тело 66-летнего хозяина. Предварительно, мужчина отравился угарным газом. Причиной возгорания специалисты называют нарушение техники безопасности при эксплуатации печей.
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