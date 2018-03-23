Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии

Свыше 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в 10 километрах от города Огаста на юго-западе Австралии . По данным СМИ, «примерно половина животных погибла». Как пишет ТАСС , местные жители ждут высокой воды, чтобы помочь выжившим гриндам выбраться из западни. «Мы надеемся, что ветреная погода и дождь помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан», — рассказал представитель природоохранной Джереми Чик. Экипажи находящихся в том районе рыболовецких судов сообщили, что заметили в воде недалеко от места происшествия скопления акул.