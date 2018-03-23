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Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии
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Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии 

Российская Газета 1 час назад
Свыше 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в 10 километрах от города Огаста на юго-западе Австралии. По данным СМИ, «примерно половина животных погибла».
Как пишет ТАСС, местные жители ждут высокой воды, чтобы помочь выжившим гриндам выбраться из западни. «Мы надеемся, что ветреная погода и дождь помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан», — рассказал представитель природоохранной Джереми Чик.
Экипажи находящихся в том районе рыболовецких судов сообщили, что заметили в воде недалеко от места происшествия скопления акул.
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 Ещё 3 источника 
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