Появилась новая информация о грядущем мощном цунами в Приморье

Автор популярного инстаграм-блога о погоде «Погода 25 регион» прокомментировал новость о вероятности возникновения в крае мощного цунами в 2018 году, сообщает PRIMPRESS.

Ранее сообщалось, что всероссийский центр «Антистихия» прогнозирует возможные сильные землетрясения в 2018 году, которые могут вызвать волны цунами у берегов Камчатского края , острова Сахалин, Курильских островов и Приморского края . Эти цунами могут довести до ЧС федерального характера. Представитель центра «Владивосток» заявил, что сегодня Приморье готово к реагированию на возможное цунами.

Как считает автор блога, точность прогнозирования землетрясения сейчас совсем невелика, а потому делать громкие заявления о грядущих цунами — преждевременно.

«Цунами может возникнуть при двух сценариях: это землетрясение или при астероиде (метеорите). Могут ли у нас предсказывать точно и своевременно землетрясения и падения метеорита!? Ответ — нет! Сильное землетрясение в море, которое приведет к цунами, может быть завтра, а может через 100 лет. А может и не быть вовсе», — отметил эксперт.

По данным ученых, последнее цунами фиксировалось в Приморье в июле 1993 года. Тогда землетрясение в Японском море вызвало волну, которая в течение часа достигла побережья Приморского края. Практически по всему побережью региона — в Моряке-Рыболове, Каменке, Пластуне, Рудной Пристани — высота волны цунами достигала 2,5-3,5 метра, местами был нанесен ущерб. Заплеск волны достигал 250-350 метров.