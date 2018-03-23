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В Покровском районе пожарные потушили жилой дом
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В Покровском районе пожарные потушили жилой дом 

РИА 57 27 минут назад
Фото: РИА 57
Возгорание в деревне Некрасово Покровского районо произошло поздно вечером накануне, 22 марат, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 22.40 на пульт дежурного ПСЧ-30. На месте происшествия работали силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Покровском районе пожарные потушили жилой дом появились сначала на РИА 57.
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