В Покровском районе пожарные потушили жилой дом

Возгорание в деревне Некрасово Покровского районо произошло поздно вечером накануне, 22 марат, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 22.40 на пульт дежурного ПСЧ-30. На месте происшествия работали силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.