В Октябрьском районе Skoda протаранила дорожное ограждение, пострадали трое

22 марта в Октябрьском районе в ДТП пострадали три человека.

Авария произошла на 646 км трассы Казань Оренбург в 16:16 часов. Предварительно инспекторы ДПС выяснили, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в тросовое ограждение.

Пострадали водитель и двое пассажиров, женщина и мужчина. Они госпитализированы в больницу.

Причины происшествия устанавливают правоохранители.