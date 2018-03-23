В Октябрьском районе Skoda протаранила дорожное ограждение, пострадали трое 

22 марта в Октябрьском районе в ДТП пострадали три человека.
Авария произошла на 646 км трассы Казань — Оренбург в 16:16 часов. Предварительно инспекторы ДПС выяснили, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в тросовое ограждение.
Пострадали водитель и двое пассажиров, женщина и мужчина. Они госпитализированы в больницу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, пострадавших деблокировали бойцы пожарно-спасательной части №18 ФГКУ «9 отряд ФПС по Оренбургской области».
Причины происшествия устанавливают правоохранители.