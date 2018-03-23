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В Октябрьском районе при съезде в кювет пострадал водитель «Шкоды»
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В Октябрьском районе при съезде в кювет пострадал водитель «Шкоды» 

ProOren 27 минут назад
Фото: ProOren
Накануне днем на 646 км трассы Казань — Оренбург произошел съезд в кювет автомобиля Skoda Octavia.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, в происшествии имеются пострадавшие. На месте работала бригада спасателей и сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.
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