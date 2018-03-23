Ещё
В Октябрьском районе при съезде в кювет пострадал водитель «Шкоды»
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Октябрьском районе при съезде в кювет пострадал водитель «Шкоды»
ProOren
27 минут назад
Фото:
ProOren
Комментарии
Накануне днем на 646 км трассы
Казань
—
Оренбург
произошел съезд в кювет автомобиля Skoda Octavia.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, в происшествии имеются пострадавшие. На месте работала бригада спасателей и сотрудники
ГИБДД
, которые выясняют обстоятельства случившегося.
ProOren: последние новости
В Соль-Илецке ВАЗ столкнулся с грузовиком
В Оренбуржье прошли поминальные службы по погибшим в АН-148
На трассе Оренбург – Орск Ssang Yong слетел в кювет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США
829
Британия боится мести России
21
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии
292
Успенскую сняли с рейса за дебош
44
Евросоюз отзывает посла из России
76
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи
Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире
Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет
Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина
В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика
Выборы 2018
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение