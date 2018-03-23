На юго-западе Японии перезапустили атомный реактор

На юго-западе Японии перезапустили третий реактор АЭС «Гэнкай». Против этого выступали жители города Сага, но местный суд отклонил их иск.

Ожидается, что четвертый энергоблок станции будет перезапущен в мае. Третий и четвертый реакторы были введены в эксплуатацию в 1994 и 1997 годах соответственно.

До 2011 года, когда произошла страшная авария на АЭС «Фукусима-1», на атомную энергетику приходилось около 30 процентов всей вырабатываемой в Японии электроэнергии. На время основная нагрузка легла на тепловые станции.