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На юго-западе Японии перезапустили атомный реактор
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На юго-западе Японии перезапустили атомный реактор 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На юго-западе Японии перезапустили третий реактор АЭС «Гэнкай». Против этого выступали жители города Сага, но местный суд отклонил их иск.
Ожидается, что четвертый энергоблок станции будет перезапущен в мае. Третий и четвертый реакторы были введены в эксплуатацию в 1994 и 1997 годах соответственно.
До 2011 года, когда произошла страшная авария на АЭС «Фукусима-1», на атомную энергетику приходилось около 30 процентов всей вырабатываемой в Японии электроэнергии. На время основная нагрузка легла на тепловые станции.
Сейчас в Стране восходящего солнца функционируют шесть реакторов, сообщает ТАСС.
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