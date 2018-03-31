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Алтайский край завалило снегом. В затопленные районы снова хлынет вода?
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Алтайский край завалило снегом. В затопленные районы снова хлынет вода? 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Сильный снег прошёл в Алтайском крае в ночь с 30 на 31 марта.
В соцсетях выложено много фото и видео материалов с заснеженными городами и сёлами.
По данным пользователей, в Советском районе за ночь выпало 50 см снега, в Солонешком районе — 70 см, а в селе Михайловка Усть-калманского района снежный покров достиг 1 м.
Под грудой снега оказались почти все затопленные районы Алтайского края.
По данным гидрометцентра 1 и 2 апреля в отдельных районах продолжится выпадение мокрого снега, а при условии, что температура будет уже совсем весенней и днем столбик термометра поднимется до +2, то снег может спровоцировать следующую волну паводка.
АиФ — Алтай: последние новости
СК сообщает еще об одном погибшем в зоне подтопления в Алтайском крае Наводнение-2014 и паводок 2018 годов: как топило Алтайский край Кто занимается эвакуацией населения во время паводка?
 Ещё 25 источников 
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