Алтайский край завалило снегом. В затопленные районы снова хлынет вода?

Сильный снег прошёл в Алтайском крае в ночь с 30 на 31 марта.

В соцсетях выложено много фото и видео материалов с заснеженными городами и сёлами.

По данным пользователей, в Советском районе за ночь выпало 50 см снега, в Солонешком районе — 70 см, а в селе Михайловка Усть-калманского района снежный покров достиг 1 м.

Под грудой снега оказались почти все затопленные районы Алтайского края.

По данным гидрометцентра 1 и 2 апреля в отдельных районах продолжится выпадение мокрого снега, а при условии, что температура будет уже совсем весенней и днем столбик термометра поднимется до +2, то снег может спровоцировать следующую волну паводка.