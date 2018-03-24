Америка перебросит на Украину миллионы «вулканических беженцев»

Йеллоустонский супер вулкан трясет регулярно — по 50 небольших землетрясений в неделю. Но когда 11 марта случилось два толчка 1,5 и 1,8 балла по шкале Рихтера с промежутком несколько часов, в Штатах началась легкая паника. Сразу же усилились опасения, что новая активность может спровоцировать извержение. Речь идет о кратере, ширина которого в поперечнике составляет 72 км.

Впрочем, американскую публику быстро успокоили: мол, ничего страшного не произошло. «Шансы супер вулканического пароксизма Йеллоустоуна в настоящее время составляют один на 730 000, что делает его менее вероятным, чем, к примеру, катастрофическое столкновение Земли с астероидом, — утверждает Майкл Польски, ученый Йеллоустонской вулканической обсерватории. — Однако в любое время может случиться внезапное выдавливание новой магмы снизу или внезапное ослабление геологических слоев, герметизирующих вулкан».

Ну а сейчас, как показывают наблюдения, у американского супер вулкана нет необходимой энергии для удара, уверяет Майкл Польски. И поэтому, по его мнению, многие пророчества носят спекулятивный характер и рассчитаны на нездоровый интерес читателей, как в США , так и за пределами. Между тем, ситуация напоминает заряженное ружье, висящее на стене.

Йеллоустоун, как известно, просыпался трижды с периодичностью 660 — 800 тысяч лет. Самое первое извержение произошло 2,1 миллиона лет назад. Мощность того природного взрыва превысила в 2500 раз удар стихии, который в 1980 году разрушил гору Сент-Хеленс в округе Скамания штата Вашингтон. А последнее извержение Йеллоустоун, которое считается слабым, случилось 631 тысячу лет назад и покрыло толстым слоем пепла 60% нынешней территории США.

Несмотря на, казалось бы, практически нулевую вероятность (1:730000), за Йеллоустоуном наблюдает целый легион высокооплачиваемых американских ученых, которые по специальному закону США мониторят вдоль и поперек Йеллоустонский национальный парк, как наземными, так и воздушными и космическими методами. Это целые династии, передающие чины и должности по наследству.

Есть еще многочисленная команда геологов, работающая в Мамонте. Они обслуживают немыслимое число сейсмических станций и пунктов регистрации данных, обновляя в режиме реального времени температурное поле всей территории парка с шагом 1 метр и с точностью 1 градус Цельсия. Постоянно летают вертолеты со специфическими датчиками. Более того, в правительствах каждого штата есть специалист по этому вулкану.

Такой нездоровый интерес к Йеллоустоуну, который позиционируется как затаившийся убийца Америки, влечет к себе миллионы туристов, которые ежегодно посещают национальный парк. Причем, известны случаи, как люди исчезали самым загадочным образом. Таблички предупреждают: «Посещая гидротермальные районы Йеллоустона, важно помнить, что они так же опасны, как и прекрасны. Пожалуйста, будьте осторожны, и оставайтесь на тротуарах и обозначенных тропах». Любой шаг в сторону может оказаться последним.

К проблеме Йеллоустоун подключилось NASA и ВВС США. Эксперты и специалисты из этих организаций посчитали своим долгом спасти Америку и вообще весь мир. Им категорически не понравились выводы группы геологов и ученых Йеллоустонской вулканической обсерватории, которая заявила, что даже если случится извержение супер вулкана, вселенской катастрофы не будет. Их оценка последствий звучит примерно так: «Обратите внимание: нет никаких выявленных массовых вымираний населения, связанных с предшествующими гигантскими извержениями Йеллоустона. Даже во время извержения Тоба в Индонезии приблизительно 74000 лет назад (последнее также относится к супер-извержениям), местные люди пережили глобальные последствия такого взрыва».

«Я — член Консультативного совета NASA по планетарной защите, которая изучает способы защиты планеты от астероидов и комет, — говорит Брайан Уилкокс из лаборатории NASA в Калифорнийском технологическом институте. — В ходе исследования я пришел к выводу, что угроза супер вулкана существенно превышает опасность от гигантского астероида».

По мнению Уилкокса и его коллег из NASA и ВВС США, «в мире существуют около 20 известных супер вулканов, крупные извержения которых происходят в среднем раз в 100 000 лет. Одной из величайших угроз извержения для человечества станет голод после длительной вулканической зимы. В 2012 году ООН объявила, что запасов продовольствия в мире хватит только на 74 дня».

Специалисты NASA считают, что самым логичным решением является охлаждение супер вулкана снизу. «По масштабу генерации тепла Йеллоустоун эквивалентен шести промышленным электростанциям, причем только 60-70% тепла уходит в атмосфере через трещины. Остальная часть аккумулируется внутри, а в породах под большим давлением накапливается газ. После преодоления определенного порога, гигантский взрыв неизбежен», — поясняет Уилкокс.

Чтобы предупредить катастрофу, в NASA подготовили совместный проект по бурению скважин на глубину не менее 8-10 км с тем, чтобы с помощью циркуляции воды отвести лишнее тепло. И тем самым сделать крепче «крышку вулканического котла и снизить в нем давление». Мол, это будет похоже на радиатор автомобиля, причем горячая вода даст энергию для гигантской геотермальной электростанции, которая обеспечит США неисчерпаемым источником электричества.

В ответ ученые Йеллоустонской вулканической обсерватории заявили, что объем воды, необходимый для охлаждения гигантского магматического тела Йеллоустоуна, должен быть не менее величественным, чем сам вулкан. Ежедневно нужно будет перекачивать одно из пяти Великих озер Америки. А поблизости просто нет таких ресурсов. А имеющиеся реальные возможности, которые могут быть реализованы по проекту NASA, — это все равно, что зимой с помощью свечки нагреть атмосферу.

Кроме того, отвод тепла от несколько десятков тысяч кубических километров высокотемпературной магмы с помощью оборотной воды не только глуп, но и опасен. Эффект холодной воды, попавшей на раскаленную сковородку, никто не отменял. Подтверждением тому является извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии в 2010 году, вызванное как раз талой водой, попавшей в магму.

Словом, геологи и ученые Йеллоустонской вулканической обсерватории дали понять, что идея NASA, мягко говоря, бредовая. И как вообще такие эксперты и инженеры занимаются ракетами? Или кто-то за казенные деньги пытается протолкнуть своей авантюрный бизнес-проект, не особо просчитывая риски?

Единственным реальным решением Йеллоустоуна является подготовка Америки к выживанию после неминуемого извержения. «Вопрос требует немедленного международного решения. В частности, уже сейчас необходимо иметь договора с другими странами на временный приют „вулканических беженцев“, а также озаботится размещением на территории верных союзников гигантских американских гражданских баз для институтов США и хранения продуктов питания. Это конечно намного менее эффектно, чем „давайте закачаем воду в магматическую камеру“, — иронизирует Дэвид Кокс, эксперт по катастрофам.

Любопытно в этой связи узнать, какие именно страны позволят на своей территории организовать государство в государстве. Отметим, что американцы почему-то не хотят ехать в Азию или Африку, а Южная Америка их боится, как черт ладана. Вряд ли Германия или Франция , и ЕС в целом выразят желание принять 200 миллионов человек, потенциальных „вулканических беженцев“. Впрочем, рекомендации на сей счет уже имеются: Великобритания , Балканы и Украина

Если между первым и вторым извержением Йеллоустоуна прошло 800 тысяч лет, то между вторым и третьим — 669 тысяч лет. То есть периоды сокращаются, именно поэтому эксперты настоятельно советуют правительству США поторопиться с этим вопросом.

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