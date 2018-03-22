Почти 40 авиарейсов задерживается и отменяется в московских аэропортах

Меньше всего изменений произошло в расписании Шереметьево Почти 40 рейсов задерживается и отменяется в аэропортах Москвы . Соответствующая информация появилась 22 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово семь рейсов задержано и 14 отменено. В столичном Шереметьево задерживается семь авиарейсов. Во Внуково два рейса задержано и девять отменено. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пассажиры 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 марта