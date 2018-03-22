Почти 40 авиарейсов задерживается и отменяется в московских аэропортах 

Меньше всего изменений произошло в расписании Шереметьево.
Почти 40 рейсов задерживается и отменяется в аэропортах Москвы. Соответствующая информация появилась 22 марта.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово семь рейсов задержано и 14 отменено. В столичном Шереметьево задерживается семь авиарейсов. Во Внуково два рейса задержано и девять отменено.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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