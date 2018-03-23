Пассажиры более 20 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 23 марта 

В аэропорту Внуково задержаны три рейса, а также девять отменены.
Свыше 20 рейсов задержаны и отменены в столичные аэропортах в пятницу, 23 марта.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 9 часов, в аэропорту Внуково задержаны три рейса, а также девять отменены. В свою очередь в воздушной гавани Домодедово четыре вылета отложены и еще столько же отменены.
Пассажиры трех задержанных рейсов ожидают вылета в аэропорту Шереметьево.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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