Пассажиры более 20 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 23 марта

аэропорту Внуково задержаны три рейса, а также девять отменены.

Свыше 20 рейсов задержаны и отменены в столичные аэропортах в пятницу, 23 марта.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 9 часов, в аэропорту Внуково задержаны три рейса, а также девять отменены. В свою очередь в воздушной гавани Домодедово четыре вылета отложены и еще столько же отменены.

Пассажиры трех задержанных рейсов ожидают вылета в аэропорту Шереметьево

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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