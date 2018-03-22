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Новосибирск занял второе место в рейтинге городов с самым большим пробегом такси
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Новосибирск занял второе место в рейтинге городов с самым большим пробегом такси 

ngs.ru 37 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирск занял второе место в рейтинге городов, в которых водители такси преодолевают самые большие расстояния.
Занят лидирующую позицию нашему городу помешала Москва. По данным специалистов такси «Максим», в среднем московскому таксисту приходится преодолевать около 50 км за одну поездку. Таким образом, водитель, выполнивший в день 10 заказов, проезжает более 130 км.
«На втором месте находится Новосибирск, знаменитый Красным проспектом — самой протяженной в мире улицей без поворотов. При этом в городе не так много широких дорог и развязок, и таксистам часто приходится искать объездные пути, чтобы не стоять в пробках. В среднем, протяженность поездки составляет 10 км. За 10 таких заказов таксист проезжает примерно 100 км», — сообщает официальный блог компании.
Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В среднем, питерский таксист проезжает примерно 9,7 км за одну поездку. Таким образом, после десяти выполненных заказов пробег машины составляет около 97 км.
Новосибирск нередко попадает во всевозможные рейтинги. Например, в ТОП самых безопасных городов страны.
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