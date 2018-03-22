Пожарные локализовали возгорание в жилом доме на Ангеловом переулке в Москве

Пожар произошел в квартире жилого дома в столичном районе Митино, огонь локализован, пострадавших нет, сообщил РИАМО в четверг сотрудник ЦУКС ГУ МЧС РФ по Москве

«Поступило сообщение о возгорании в Ангеловом переулке, дом 2, корпус 2. В 17:42 локализовано, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, причины уточняются», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что по данному адресу произошло возгорание в двухкомнатной квартире на 11 этаже 17-этажного жилого дома. Пожар, предположительно, произошел на кухне. Из-за пожара на этаже стояло плотное задымление.