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В калининградском аэропорту из-за тумана задержался прилет восьми рейсов
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В калининградском аэропорту из-за тумана задержался прилет восьми рейсов 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 24 мар — РИА Новости. Рейсы в калининградском аэропорту «Храброво» на прилет и на вылет задерживаются из-за тумана в регионе, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Сегодня, 24 марта, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту «Храброво» произошли изменения в расписании авиарейсов. Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие рейсов задерживается", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за того, что самолеты не прибыли по расписанию в Калининград, задерживается вылет и обратных рейсов из «Храброво». По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 11 часов местного времени (12.00 мск). В пресс-службе аэропорта добавили, что актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.
Пока на прилет в Калининград задерживаются пять рейсов из Москвы, два — из Санкт-Петербурга и один из Минска. Столько же самолетов задерживаются на вылет.
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