В калининградском аэропорту из-за тумана задержался прилет восьми рейсов

КАЛИНИНГРАД , 24 мар — РИА Новости . Рейсы в калининградском аэропорту «Храброво» на прилет и на вылет задерживаются из-за тумана в регионе, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, 24 марта, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту «Храброво» произошли изменения в расписании авиарейсов. Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие рейсов задерживается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что самолеты не прибыли по расписанию в Калининград, задерживается вылет и обратных рейсов из «Храброво». По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 11 часов местного времени (12.00 мск). В пресс-службе аэропорта добавили, что актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.