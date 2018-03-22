6 самых странных планет во Вселенной

Каменные облака и дожди из магмы и уже застывших камней на планете Corot-7B; осадки из стекла и ветра, дующие со скоростью 35 тыс. км/ч на HD 189773-b; Kepler-16b, над которой светят два «солнца»; планета HD 131399Ab, что вращается сразу вокруг трех «солнц», а год на ней длится 550 земных лет; GJ1214 b, вероятно, полностью покрытая океаном воды глубиной в сотни километров и, наконец, планета KELT-9b с температурой поверхности в +4327 по Цельсию.

Обо всех этих удивительных далеких планетах и том, что на них с большой долей вероятности происходит, рассказывает ролик YouTube-канала Ridddle.