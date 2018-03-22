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«Автодор» увеличит максимальную разрешенную скорость на трассе М-1 в Московской области
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«Автодор» увеличит максимальную разрешенную скорость на трассе М-1 в Московской области 

Rambler News Service 1 час назад
Государственная компания «Автодор» увеличит максимальную разрешенную скорость движения для легковых автомобилей на участке трассы М-1 «Беларусь» с 32 км по 43 км в Московской области до 110 км в час с 6 апреля, сообщила госкомпания.
Повышение скоростного режима стало возможным после реализации ряда технических мероприятий и ремонтных работ в 2017 году, в результате которых была устранена колейность, улучшено дорожное покрытие. Целью увеличения скоростного режима является повышение пропускной способности автодороги и безопасности дорожного движения, создание максимально комфортных условий для пользователей. Данный участок трассы М-1 состоит из восьми полос движения.
«Автодор» ведет планомерную работу по увеличению максимально допустимой скорости на автомобильных дорогах. На участках автомобильных дорог категории I-Б увеличивается скоростной режим с 90 км/час до 110 км/час. На участках автодорог I-А технической категории разрешенная скорость составляет 130 км/час», — говорится в сообщении.
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